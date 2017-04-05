Жители Екатеринбурга в День космонавтики увидят запуск ракет и пообщаются с ветеранами ВВС

Мероприятие «12 апреля — 12 часов — 12 залпов» будет проходить на Плотинке.

В акции примут участие более двух тысяч школьников и студентов, а также 50 екатеринбургских ветеранов, имевших отношение к авиации и космическим технологиям.

«Они расскажут юным екатеринбуржцам о вкладе страны в освоение космоса и о героических людях, обеспечившим человечеству вхождение в космическую эру», — говорится в сообщении.

Почетным гостем мероприятия станет бывший борттехник самолета Юрия Гагарина, служивший вместе с ним в истребительном полку на Кольском полуострове, Максуд Насибуллин.

Кроме того, участники акции смогут пострелять в лазерном тире, осмотреть передвижную выставку музея ВДВ, посмотреть показательные выступления клуба служебного собаководства, а также принять участие в квестах и викторинах.

В конце акции жители города увидят залп из 12 ракет, которые поднимутся в небо с береговой линии Исети ровно в 12:00 под бой курантов на башне администрации Екатеринбурга.