В омских парках заработают новые аттракционы и появится батутный комплекс

Для их обустройства будут приобретены новые современные аттракционы. Оборудование обойдется городу в 2,3 миллиона рублей. Для установки в зонах отдыха купят бассейн с надувными лодками и большой батутный комплекс высотой до 10 метров. Батуты будут в тематическом стиле — сафари, саванна, джунгли или корабль, что особо понравится юным посетителям. В конкурсной документации особо прописываются повышенные требования к безопасности новых объектах.

Также по поручению мэра Вячеслава Двораковского муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» купит земснаряд, стоимость которого составляет около 400 000 рублей.

«Механизм необходим для выполнения работ по содержанию водных объектов, расположенных в муниципальных парках, в том числе крупных водоемов в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ», — уточняют в мэрии.

В дальнейшем вокруг водных объектов будет сформирована современная рекреационная зона — с пляжами и игровыми площадками.