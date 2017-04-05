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14:21 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые создали вечные «антикариесные» нанопломбы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ученые из «НИТУ МИСИС» и ряда других российских исследовательских центров создали особый наноматериал, добавление которого в пломбу предотвращает развитие кариеса и «вечно» защищает зуб от микробов, сообщает пресс-служба вуза.

«Эта разработка является, по сути, технологической революцией в стоматологии. Антибактериальная добавка может использоваться не только в составе пломбы, но и в других стоматологических материалах, продлевая срок службы имплантатов. В нашей клинике препарат успешно применяется с сентября 2016 года», — рассказывает Яков Карасенков, главный врач клиники «Росдент» и участник проекта.

Карасенков и ряд российских ученых под руководством Георгия Фролова, доцента НИТУ «МИСиС», изучали свойства очень небольших наночастиц, состоящих из оксидов титана, железа, цинка и ряда других металлов. Опыты, проведенные отечественными химиками и медиками, показали, что эти наночастицы могут убивать бактерий даже при очень небольших концентрациях, действуя на них подобно антибиотикам или ферментам, которые организм использует для уничтожения микробов.

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Добавление этих наночастиц в пломбы и другие стоматологические материалы, как рассказывает Фролов, позволяет решить одну из главных проблем, с которой сталкиваются все посетители зубоврачебных кабинетов — выпадение пломб и появление кариеса в той точке, где пломба соприкасается с тканью зуба.

Как объясняют ученые, даже при соблюдении всех технологических процедур на границе пломбы со временем образуется микро зазор, где активно размножаются микроорганизмы. Кроме того, ткани зуба и материал пломбы по-разному отталкивают воду, что также создает проблемы при ее установке и при дальнейшей «жизни» уже в составе зуба.

Добавление в пломбу наночастиц, постоянно защищающих ее края от микробов, позволяет решить эту проблему фактически навсегда, так как наночастицы не разрушаются при уничтожении ими микробов.

Эти наночастицы, как рассказывает Фролов, уже используются на практике не только в клинике «Росдент», но и в Кировской государственной медицинской академии. Пломбы на базе этих наночастиц уже были одобрены Росздравнадзором и коммерческие компании уже применяют их в своей работе.

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