В Ростовской области заблокировали сайт продажи краснокнижных животных
В судебном порядке сотрудники донской прокуратуры добились запрета сайта, на котором была размещена информация о продаже краснокнижных животных.
В судебном порядке сотрудники донской прокуратуры добились запрета сайта, на котором была размещена информация о продаже краснокнижных животных.
По данным ведомства, портал обнаружили во время мониторинга в интернете.
Отметим, что размещение такой информации на ресурсах является нарушением закона, также это может привести к сокращению численности таких видов животных.