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11:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области заблокировали сайт продажи краснокнижных животных

В судебном порядке сотрудники донской прокуратуры добились запрета сайта, на котором была размещена информация о продаже краснокнижных животных.

По данным ведомства, портал обнаружили во время мониторинга в интернете.

Отметим, что размещение такой информации на ресурсах является нарушением закона, также это может привести к сокращению численности таких видов животных.

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