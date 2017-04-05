Казанцам вернут памятник Орджоникидзе в бронзовом исполнении

«По данному памятнику имеется акт обследования специализированной организации, согласно которому, учитывая большой износ памятника, сквозную коррозию металлического каркаса и трещины тела бетона, дешевле и целесообразнее изготовить новый, аналогичный памятник из бронзы», — сообщили в исполкоме, комментируя работы по реконструкции объекта.

Напомним, в середине июля прошлого года монумент, установленный во дворе дома № 5 по улице Белинского в Авиастроительном районе Казани, был демонтирован. При этом местные жители с тревогой заметили, что при демонтаже скульптура была расколота на части, в связи с чем выражали сомнения в том, что памятник вернется на место после реконструкции.

В исполкоме пояснили, что демонтаж памятника произведен по заключению комиссии, которая, приняв во внимание аварийное состояние объекта и вероятность его обрушения, решила транспортировать монумент на базу обслуживающей организации. При этом, как подчеркнули в исполкоме, «конструкция памятника состоит из нескольких частей, которые были последовательно демонтированы и аккуратно погружены».