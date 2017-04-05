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10:36 (мск), источник: РИА Крым

В Крым не пустили украинского дикобраза в сопровождении мартышки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). За текущую неделю сотрудники Россельхознадзора по РК И Севастополю пресекли 73 попытки ввоза на территорию Крыма продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Партия куриных яиц, задержанная на границе сотрудниками управления Россельхознадзора по РК и Севастополю.

По данным Россельхознадзора, в ручной клади, граждан, пересекающих границу Украины с Крымом, были обнаружены колбаса, мясо птицы, сало, морепродукты, мед и 767 яиц, общим весом порядка 168 кг.

Кроме того, через границу пытались переместить без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов 5 собак, 1 кота, а также 2 экзотических животных — дикобраза и зеленую мартышку, которые следовали со своими хозяевами из Николаевской области на полуостров.

Собака, которую пытались перевезти через крымскую границу без соответствующих документов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), с начала текущего года специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза на территорию Крыма 1194 партий запрещенных к ввозу товаров животного происхождения, общим весом 2727 килограммов. Кроме того, в Крым с Украины не попали 63 непродуктивных животных, восемь голов декоративных птиц, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1, 5 тыс дождевых червей и 25 улиток.

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