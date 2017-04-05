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10:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Антитеррористический комитет опроверг информацию о готовящихся терактах в Воронеже

Недостоверные сообщения появились в соцсетях.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о терактах, готовящихся в Воронеже и других городах России. Распространившаяся в интернете и СМИ информация «со ссылками на неназванные источники» недостоверна, сообщил «РБК» со ссылкой на НАК в среду, 5 апреля.

В сообщении, поступившем в редакцию «РБК», НАК напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной и неподтвержденной информации о террористических актах. В комитете подчеркнули, что достоверными и точными «по данному вопросу» можно считать только официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Ложная информация о грядущих терактах появилась в интернете после взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. Погибли 14 человек, пострадали 51.

На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 (теракт) и 223.1 (изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств) УК РФ. Следователи установили личность террориста-смертника, которые привел в действие взрывное устройство: им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Ранее подозреваемый в теракте мужчина, фотографии которого опубликовали СМИ, пришел в отделении полиции. Он признался, что не причастен к совершению теракта.

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