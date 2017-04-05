Антитеррористический комитет опроверг информацию о готовящихся терактах в Воронеже
Недостоверные сообщения появились в соцсетях.
Недостоверные сообщения появились в соцсетях.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о терактах, готовящихся в Воронеже и других городах России. Распространившаяся в интернете и СМИ информация «со ссылками на неназванные источники» недостоверна, сообщил «РБК» со ссылкой на НАК в среду, 5 апреля.
В сообщении, поступившем в редакцию «РБК», НАК напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной и неподтвержденной информации о террористических актах. В комитете подчеркнули, что достоверными и точными «по данному вопросу» можно считать только официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета.
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