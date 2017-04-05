Антитеррористический комитет опроверг информацию о готовящихся терактах в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о терактах, готовящихся в Воронеже и других городах России. Распространившаяся в интернете и СМИ информация «со ссылками на неназванные источники» недостоверна, сообщил «РБК» со ссылкой на НАК в среду, 5 апреля.

В сообщении, поступившем в редакцию «РБК», НАК напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной и неподтвержденной информации о террористических актах. В комитете подчеркнули, что достоверными и точными «по данному вопросу» можно считать только официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Ложная информация о грядущих терактах появилась в интернете после взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. Погибли 14 человек, пострадали 51.