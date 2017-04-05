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11:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Шуваловской промзоне проведут разведывательное бурение

На основании геолого-экологической экспертизы подготовят проект рекультивации полигона.

500 тысяч рублей предлагается выделить на разведывательное бурение в нескольких местах свалки Шуваловской промзоны, сообщил заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Вадим Харченко.

По его словам, вопрос о выделении средств будет вынесен на апрельское заседание городской Думы. Разведывательное бурение и последующая геолого-экологическая экспертиза помогут подготовить проект рекультивации полигона.

«Бурение нам рекомендовали провести в нескольких местах, это может занять полтора-два месяца, — сообщил Вадим Харченко. — Предварительная разведка позволит сэкономить бюджетные деньги во время геологических исследований».

Он добавил, что районная администрация проводит мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц и организаций на территорию Шуваловской промзоны для несанкционированного складирования мусора.

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