В Шуваловской промзоне проведут разведывательное бурение

500 тысяч рублей предлагается выделить на разведывательное бурение в нескольких местах свалки Шуваловской промзоны, сообщил заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Вадим Харченко.

По его словам, вопрос о выделении средств будет вынесен на апрельское заседание городской Думы. Разведывательное бурение и последующая геолого-экологическая экспертиза помогут подготовить проект рекультивации полигона.

«Бурение нам рекомендовали провести в нескольких местах, это может занять полтора-два месяца, — сообщил Вадим Харченко. — Предварительная разведка позволит сэкономить бюджетные деньги во время геологических исследований».

Он добавил, что районная администрация проводит мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц и организаций на территорию Шуваловской промзоны для несанкционированного складирования мусора.