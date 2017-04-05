В Шуваловской промзоне проведут разведывательное бурение
На основании
На основании
500 тысяч рублей предлагается выделить на разведывательное бурение в нескольких местах свалки Шуваловской промзоны, сообщил заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Вадим Харченко.
По его словам, вопрос о выделении средств будет вынесен на апрельское заседание городской Думы. Разведывательное бурение и последующая
«Бурение нам рекомендовали провести в нескольких местах, это может занять
Он добавил, что районная администрация проводит мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц и организаций на территорию Шуваловской промзоны для несанкционированного складирования мусора.