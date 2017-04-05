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10:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Репетиции парада Победы в Новосибирске пройдут 3 и 6 мая

Сейчас сотрудники мэрии Новосибирска вместе военными и правоохранительными органами занимаются подготовкой плана празднования, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Репетиции парада Победы в Новосибирске пройдут 3 и 6 мая, об этом свидетельствуют данные пресс-центра мэрии Новосибирска.

До 18 апреля сотрудники муниципалитета, военные и правоохранители разработают и утвердят программу празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в рамках мероприятий проведут митинг у Мемориального ансамбля «Монумент Славы», военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади имени Ленина, легкоатлетическую эстафету памяти А. И. Покрышкина; общественную акцию «Бессмертный полк и другие.

«Репетиция военного парада на площади имени Ленина запланирована на 3 (20.00) и 6 мая (10.00)», — отметили в муниципалитете.

Напомним, в мае 2017 года празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне будет сопровождаться двумя выходными — 8 и 9 мая.

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Репетиции парада Победы в Новосибирске пройдут 3 и 6 мая
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