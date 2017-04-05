Уфа примет участие в акции «Ежики должны жить»

Уфа примет участие во всероссийской акции «Ежики должны жить». Главная цель акции, по сообщениям организаторов, — привлечение внимания к серьезным экологическим проблемам. Желающие смогут сдать использованные батарейки и макулатуру и посетить бесплатные лекции на тему экологии.

В рамках акции в некоторых уфимских школах уже начали устанавливать контейнеры для сбора использованных батареек.

— На сегодняшний день акция по сбору батареек продолжается, — рассказали в городской мэрии. — Подробнее об акции можно узнать на официальной страничке группы Российского движения школьников в РБ в социальной сети «Вконтакте».