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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфа примет участие в акции «Ежики должны жить»

Жители города могут сдать использованные батарейки и макулатуру.

Уфа примет участие во всероссийской акции «Ежики должны жить». Главная цель акции, по сообщениям организаторов, — привлечение внимания к серьезным экологическим проблемам. Желающие смогут сдать использованные батарейки и макулатуру и посетить бесплатные лекции на тему экологии.

В рамках акции в некоторых уфимских школах уже начали устанавливать контейнеры для сбора использованных батареек.

— На сегодняшний день акция по сбору батареек продолжается, — рассказали в городской мэрии. — Подробнее об акции можно узнать на официальной страничке группы Российского движения школьников в РБ в социальной сети «Вконтакте».

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