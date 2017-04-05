Глава Сочи: Пляж «Ривьера» не закроют

Земельный участок бывшего санатория «Кавказская ривьера» был передан в ведение ФСО России. Сейчас там ведется осмотр и перепись зданий и объектов.

«Территорию участков, где будут проводиться строительные работы, огородят в целях безопасности самих граждан. При этом доступ на пляж останется свободным для всех желающих», — цитирует главу города Анатолия Пахомова пресс-служба мэрии Сочи.

В марте на главном пляже Сочи был установлен забор. Петицию с просьбой не закрывать пляжную территорию подписали более 3 тыс. человек. На днях забор убрали.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи летом откроют 191 пляж. На них появятся дополнительные раздевалки и душевые кабины.