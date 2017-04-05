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10:34 (мск), источник: Volga News

В Самаре на пл. Куйбышева пройдет общественная акция против экстремизма и терроризма

В субботу, 8 апреля, в 12:00 на площади имени В. В. Куйбышева в Самаре состоится общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!».

Мероприятие пройдет по инициативе крупнейших общественных организаций региона: Федерации профсоюзов Самарской области, областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Союза женщин Самарской области, Самарского Союза молодежи, Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и многих других общественных объединений.

Цель акции — вместе со всей страной выступить против экстремизма и терроризма, выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.

«Самарская область находится на судьбоносном этапе своего развития, — поясняют организаторы. — На наших глазах совершается качественный скачок в социально-экономическом развитии региона. Идет подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Достигнуты рекордные для области объемы строительства жилья, в разы увеличилось дорожное строительство, развернуто беспрецедентное по масштабам возведение спортивных объектов. Началось активное строительство новых школ и детских садов. Одним из важнейших условий для успешного продолжения проводимых преобразований является сохранение и защита мирного и созидательного развития. Мы не можем допустить, чтобы экстремистские и террористические поползновения радикальных сил нанесли ущерб происходящим созидательным процессам. Мы призываем всех жителей области сказать твердое “нет!” любым проявлениям экстремизма и терроризма, объединиться для решительного противодействия деструктивным силам, сплотиться во имя будущего родного края и великой России! Приглашаем руководителей всех предприятий, организаций города вместе со своими сотрудниками прийти на площадь. Уверены, что на наш призыв откликнутся делегации из всех городов и районов Самарской области».

Вход на мероприятие будет свободным, через рамки металлодетекторов. На площади будут работать торговые точки и санитарные объекты. Порядок на мероприятии обеспечат подразделения Росгвардии.

Основная сцена будет работать с 12:00. В 13:00 начнется официальная часть.

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