На украшение Нижнего Новгороде к Дню Победы выделили 6 млн рублей
Улицы Нижнего Новгорода оформят флагами, панно и
Улицы Нижнего Новгорода оформят флагами, панно и
Почти 6 млн рублей планируется направить на
Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору компании для украшения города. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,9 млн. рублей, дата проведения аукциона — 24 апреля. Средства планируется выделить из городского бюджета на 2017 год.
Согласно документации, деньги будут направлены на оформление улиц Нижнего Новгорода флагами, постерами, панно,