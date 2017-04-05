На украшение Нижнего Новгороде к Дню Победы выделили 6 млн рублей

Почти 6 млн рублей планируется направить на декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к Дню Победы в 2017 году, сообщается на сайте госзакупок.

Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору компании для украшения города. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,9 млн. рублей, дата проведения аукциона — 24 апреля. Средства планируется выделить из городского бюджета на 2017 год.