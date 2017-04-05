Жители Столина проезжали границу, обмотавшись салом

Официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим рассказал, почему водитель и пассажир BMW были отправлены на личный досмотр:

— Пограничники обратили внимание на их внешний вид. Фигуры 29-летних парней смотрелись не по-мужски, выглядели слишком упитанными и непропорциональными. Во время личного досмотра, который пограничники провели вместе с сотрудниками таможни, было найдено сало и мясные изделия — 9 килограммов. За незаконное перемещение товаров через госграницу по ч. 1 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь предусмотрено наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товара, независимо от того, в чьей собственности он находится. Решение будет принимать суд Столинского района.

К слову, подобный способ перемещения мясных изделий через границу популярен у жителей приграничья. Как правило, пользуются им женщины, пассажирки рейсовых автобусов. Они специально одеваются в свободные свитера, блузки, чтобы прикрепить под одежду мясные изделия.