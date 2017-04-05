Жители Столина проезжали границу, обмотавшись салом
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» Пинского погранотряда задержаны двое жителей Столина, которые перевозили сало, прикрепив его к телам скотчем.
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» Пинского погранотряда задержаны двое жителей Столина, которые перевозили сало, прикрепив его к телам скотчем.
Официальный представитель Пинского погранотряда Михаил
— Пограничники обратили внимание на их внешний вид. Фигуры 29-летних парней смотрелись не
К слову, подобный способ перемещения мясных изделий через границу популярен у жителей приграничья. Как правило, пользуются им женщины, пассажирки рейсовых автобусов. Они специально одеваются в свободные свитера, блузки, чтобы прикрепить под одежду мясные изделия.
Напомним,