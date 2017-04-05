Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Порошенко назначил советником отказавшуюся от гражданства РФ
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
10:44 (мск), источник: VN.ru

Уникального робота создали двое новосибирских школьников

Робота размерами 20 на 20 сантиметров сконструировали двое десятиклассников из Академгородка. Миниатюрная машина способна проникать в места, недоступные для человека, и призвана помогать спасателям, сообщает пресс-служба НГУ.

Источник: VN.ru

Перед Артемом Слобожаниным и Никитой Охотниковым стояла задача создать дешевый в производстве прототип робота-спасателя, способного преодолевать пересеченную местность, проезжать в завалах, ориентироваться в сильно задымленных помещениях. Кроме того, роботу предстояло разгребать завалы, используя клешню.

Ребята справились с заданием и теперь собираются представить свою разработку 23 апреля на Международной студенческой конференции МНСК-2017. Корпус робота был собран из специального робототехнического конструктора Tetrix, а электронный мозг запрограммирован с помощью языка програмирования RobotC.

Робот управляется по радиосвязи, видеоизображение передается через веб-камеру. В задымленных помещениях машине помогут ориентироваться противотуманные фары, а с бездорожьем помогут справиться большие колеса, которые занимают практически 80% конструкции. Сейчас аппарату предстоят испытания.

— Оператор управляет роботом из отдельной кабинки и не видит эту трассу. Он видит только то, что ему необходимо. Трасса довольно сложная: там есть препятствия, топкое место, задымленный участок. Есть участок трассы, где робот едет полностью автономно, — рассказал VN.ru заведующий лабораторией инженерного конструирования Специализированного учебно-научного центра НГУ Сергей Якушкин.

В марте мы писали еще об одном роботе по имени Алантим, который в новосибирском ТЦ «Мега» поставил рекорд по количеству очарованных женщин. Для обольщения он использовал комплименты, стихи и вспыхивающие в глазах сердечки.

— Робот-красавчик носит фирменную бабочку и может похвастаться терпением, необходимым, чтобы сделать отличные фото для женского Инстаграма, — рассказала VN.ru организатор выставки «Мир будущего» Ксения Давара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мнения жителей учтут в проекте создания комфортной городской среды
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь