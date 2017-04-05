Уникального робота создали двое новосибирских школьников

Перед Артемом Слобожаниным и Никитой Охотниковым стояла задача создать дешевый в производстве прототип робота-спасателя, способного преодолевать пересеченную местность, проезжать в завалах, ориентироваться в сильно задымленных помещениях. Кроме того, роботу предстояло разгребать завалы, используя клешню.

Ребята справились с заданием и теперь собираются представить свою разработку 23 апреля на Международной студенческой конференции МНСК-2017. Корпус робота был собран из специального робототехнического конструктора Tetrix, а электронный мозг запрограммирован с помощью языка програмирования RobotC.

Робот управляется по радиосвязи, видеоизображение передается через веб-камеру. В задымленных помещениях машине помогут ориентироваться противотуманные фары, а с бездорожьем помогут справиться большие колеса, которые занимают практически 80% конструкции. Сейчас аппарату предстоят испытания.

— Оператор управляет роботом из отдельной кабинки и не видит эту трассу. Он видит только то, что ему необходимо. Трасса довольно сложная: там есть препятствия, топкое место, задымленный участок. Есть участок трассы, где робот едет полностью автономно, — рассказал VN.ru заведующий лабораторией инженерного конструирования Специализированного учебно-научного центра НГУ Сергей Якушкин.

В марте мы писали еще об одном роботе по имени Алантим, который в новосибирском ТЦ «Мега» поставил рекорд по количеству очарованных женщин. Для обольщения он использовал комплименты, стихи и вспыхивающие в глазах сердечки.