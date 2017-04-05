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10:46 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале задержан подозреваемый в убийстве школьника

В городе Карабаш Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого три дня назад было обнаружено при тушении пожара в заброшенном доме, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

— Установлено, что накануне погибший ушел из дома покормить собаку, которая охраняет принаджлежащий семье садовый участок, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По дороге он встретил ранее незнакомого 27-летнего местного жителя, который угостил его спиртным. А затем, спровоцировав конфликт, нанес несколько ударов в область головы потерпевшего, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый занес тело подростка в заброшенный дом, где забросал его строительным мусором и поджог.

По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста, отметили в СК.

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