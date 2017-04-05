На Урале задержан подозреваемый в убийстве школьника

— Установлено, что накануне погибший ушел из дома покормить собаку, которая охраняет принаджлежащий семье садовый участок, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По дороге он встретил ранее незнакомого 27-летнего местного жителя, который угостил его спиртным. А затем, спровоцировав конфликт, нанес несколько ударов в область головы потерпевшего, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый занес тело подростка в заброшенный дом, где забросал его строительным мусором и поджог.

По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста, отметили в СК.