Пункты сбора вторсырья заработали в Перми

Во временных пунктах приема вторсырья с удовольствием возьмут пластик, макулатуру, батарейки и даже автомобильные шины. Валерий решил сдать старые энергосберегающие лампы. Редкость, говорит мужчина, что такой мусор берутся утилизировать грамотно и при этом бесплатно.

Временные приемные пункты будут работать поочередно в течение недели в каждом районе города. С 3 по 9 апреля сдать мусор можно в Кировском районе по адресам улица Ямпольская, 14 и Химградская, 41.

Акцию специально придумали городские власти совместно с перерабатывающими предприятиями, чтобы привить пермякам культуру раздельного сбора мусора.

Сергей Чудинов, директор ООО «Буматика»: «У нас установлено специальное оборудование, которое позволяет отходы перерабатывать и получать уже готовую продукцию. Один из видов готовой продукции, например, тротуарная плитка».

А еще экологически чистый утеплитель и изоляционный материал — их изготавливают из переработанной макулатуры, добавляя природные антисептики.

Кстати, те, кто работают в Экопарке и дают вторую жизнь бумаге, еще и экономят природные ресурсы. 1 тонна макулатуры — это 17 спасенных деревьев, 26500 не потраченных литров воды. Сначала сырье перемешивается в однородную массу — пленка, песок, краситель, затем попадает в плавильный агрегат — экструдер — на выходе получается материал, похожий на разогретый пластилин. Из него можно лепить уже любой вид плитки или сырья.

В другом цехе утилизируют опасные ртутьсодержащие отходы — новая партия энергосберегающих ламп ждет своей очереди. Также «Буматика» принимает мелкую бытовую технику, компьютеры и телевизоры — все это разбирается на мельчайшие детали и распродается на заводы.

К примеру, материнские платы содержат немало драгоценных металлов. В перспективе у компании начать переработку покрышек в жидкое топливо. Оборудование для этого уже закуплено, поэтому сбор старых колес также открыт для пермяков во временных пунктах.