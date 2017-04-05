Омичи возложили цветы в память о погибших в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акцию организовали студенты и активисты Ленинского округа.

«Мы поддержали инициативу ребят и тоже приняли в ней участие, — рассказала начальник отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского округа Ольга Фабер. — Вся страна скорбит в эти дни вместе с Санкт-Петербургом. Выражает соболезнования родным и близким. Санкт-Петербург — для омичей особый город, сюда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы жители блокадного Ленинграда и предприятия Северной столицы. Вместе ковали Победу над жестоким и коварным врагом. Вместе победили фашизм. Взрыв в метро, гибель людей — это не личная трагедия, это великое горе, которое заставляет всех нас глубоко задуматься о происходящем в мире и в нашей стране. Задуматься и объединиться».

Напомним, трагедия произошла 3 апреля в петербургском метрополитене. В результате взрыва в вагоне метро погибли 14 человек, пострадали 49.