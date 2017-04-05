Омичи возложили цветы в память о погибших в Санкт-Петербурге
Возложение произошло в парке Победы.
Возложение произошло в парке Победы.
Омичи возложили цветы в память о погибших в
Акцию организовали студенты и активисты Ленинского округа.
«Мы поддержали инициативу ребят и тоже приняли в ней участие, — рассказала начальник отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского округа Ольга Фабер. — Вся страна скорбит в эти дни вместе с
Напомним, трагедия произошла 3 апреля в петербургском метрополитене. В результате взрыва в вагоне метро погибли 14 человек, пострадали 49.