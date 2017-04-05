6 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). 6 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в Кировском районе по улицам: Глубинная, Звенигородская, Международная, Новороссийская, Ново-Юдинская, Поддубная, Софийская, Туристическая, Уссурийская.

С 13.00 до 18.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Гагарина, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, ул. Октябрьская, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Р. Зорге, 96а, 100, 102. Также электричество отключат в поселке Салмачи Приволжского района по улицам: Абдуллы Алиша, Зеленая, Зеленая 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, Малая, Молодежная, Мира, Новая, Овражная, Сабантуй, Сайдаша, Солнечная, Тигез, Тукая, Тихая, М. Файзи, Центральная, Юбилейная и в переулке Цветной.

С 13.00 до 18.00 без света останутся жители поселка Радужный Советского района по улицам: Н. Загоскина, М. Коринфского, Лесная, Райская, Э. Тенишева, Хлебникова.