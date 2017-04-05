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10:46 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре исчез подрядчик, ответственный за ремонт улицы Олимпийской

В МБУ «Дорожное хозяйство» пообещали, что в ближайшее время выбоины обязательно заделают.

Во вторник, 4 апреля, сотрудники ГИБДД проверили состояние дорог Самары, в частности, они измерили ямы на улицах Алма-Атинской и Олимпийской, сообщает ТРК Терра.

Так, на улице Олимпийской полицейские обнаружили выбоины шириной от 60 см до 3 м. При этом выяснилось, что подрядчик, который должен был отремонтировать эту дорогу по гарантии, пропал. Несмотря на это в МБУ «Дорожное хозяйство» пообещали, что в ближайшее время выбоины обязательно заделают.

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