В Самаре исчез подрядчик, ответственный за ремонт улицы Олимпийской

Во вторник, 4 апреля, сотрудники ГИБДД проверили состояние дорог Самары, в частности, они измерили ямы на улицах Алма-Атинской и Олимпийской, сообщает ТРК Терра.

Так, на улице Олимпийской полицейские обнаружили выбоины шириной от 60 см до 3 м. При этом выяснилось, что подрядчик, который должен был отремонтировать эту дорогу по гарантии, пропал. Несмотря на это в МБУ «Дорожное хозяйство» пообещали, что в ближайшее время выбоины обязательно заделают.