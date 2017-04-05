Прокуратура пришла к ректору УГГУ Косареву

Эту информацию Накануне.RU подтвердила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

«Проверка действительно проводится сотрудниками прокуратуры, но пока без комментариев, чтобы не помешать надзорным мероприятиям. О ее результатах сообщим дополнительно», — сказала Марина Канатова.

По некоторым данным, проверка связана с декларацией о доходах ректора вуза Николая Косарева.

Напомним, ранее прокуратура уже наведывалась в УГГУ. В частности, в поле зрения надзорного ведомства попал проректор вуза Владимир Макаров, который не имеет права работать в вузе, поскольку ранее был судим.

Напомним, еще в 2008 году Макаров пытался совершить рейдерский захват «Красногвардейского кранового завода»: он был признан виновным и федеральным судом Кировского района Екатеринбурга осужден к 4,5 годам лишения свободы условно. Несмотря на судимость, профессор по сей день продолжает трудиться в одном из крупнейших вузов Урала.

По итогам проверки в прокуратуре потребовали устранения нарушений.

«Были внесены акты реагирования, но пока тоже никаких комментариев. Все будет позже. Там все взаимосвязано», — отметила Канатова.