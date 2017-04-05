В Прикамье запущен сайт уполномоченного по правам ребёнка

Сегодня, 5 апреля, начал свою работу сайт perm-deti. ru/ детского омбудсмена Пермского края.

На новом ресурсе будут публиковаться актуальные новости о деятельности краевого уполномоченного по правам ребёнка, анонсы для представителей средств массовой информации, ежегодные и специальные доклады обмудсмена.

Кроме того, на сайте будут размещаться информационные материалы, адресованные детям, родителям, педагогам и профессионалам в сфере защиты прав детей. В частности, на сайте уже опубликованы телефоны доверия, по которым ребёнок можетпозвонить в сложной ситуации, а также выдержки из законодательства о детях, международные документы, федеральные и региональные акты.