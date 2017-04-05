«Спасибо за Победу»: 8 апреля в Таганроге стартует патриотический велопробег
8 апреля в Таганроге стартует второй этап
8 апреля в Таганроге стартует второй этап
Велопробег «Спасибо за Победу — мы есть, потому что они были!» приурочен к 72 годовщине Великой Отечественной войны и 25-летию со Дня образования Российской ассоциации героев.
Участники соберутся около стелы «Город воинской славы» и отправятся в путешествие в 9 часов 30 минут. Как сообщает сайт администрации приморского города, команда посетит города России и Беларуси, в которых во время войны шли тяжелые бои.
В каждом населенном пункте по пути следования будут проведены специальные мероприятия. Кроме того, группа велосипедистов посетит военные училища, встретится с ветеранами и олимпийскими чемпионами. Финиширует велопробег 9 мая в