«Спасибо за Победу»: 8 апреля в Таганроге стартует патриотический велопробег

Велопробег «Спасибо за Победу — мы есть, потому что они были!» приурочен к 72 годовщине Великой Отечественной войны и 25-летию со Дня образования Российской ассоциации героев.

Участники соберутся около стелы «Город воинской славы» и отправятся в путешествие в 9 часов 30 минут. Как сообщает сайт администрации приморского города, команда посетит города России и Беларуси, в которых во время войны шли тяжелые бои.