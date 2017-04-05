11 калининградцев обратились к врачам из-за укусов клещей

Как сообщалось ранее, не все жители Калининградской области смогут получить бесплатные прививки от клещевого энцефалита. Всего в регион будет завезено сложности 9 тысяч доз отечественной вакцины для взрослого населения и 3,5 тысячи доз детской вакцины.

«В 69% случаях пострадавшие указали, что присасывание клеща произошло на придомовой территории, в 11%-при посещении леса, в 11% -на садовых участках. 8,3% пострадавших не смогли уточнить территорию, где, по их мнению, произошло присасывание клещей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в конце марта скверы и парки Калининграда начали обрабатывать от клещей и крыс. Работы будут проводить в ночные часы и ранним утром.