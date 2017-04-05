Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: хакеры выложили снимки Ковальчук и Чумакова без одежды
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
15:59 (мск), источник: АиФ Калининград

11 калининградцев обратились к врачам из-за укусов клещей

11 калининградцев обратились к врачам за неделю из-за укусов клещей. Среди укушенных четверо детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, не все жители Калининградской области смогут получить бесплатные прививки от клещевого энцефалита. Всего в регион будет завезено сложности 9 тысяч доз отечественной вакцины для взрослого населения и 3,5 тысячи доз детской вакцины.

«В 69% случаях пострадавшие указали, что присасывание клеща произошло на придомовой территории, в 11%-при посещении леса, в 11% -на садовых участках. 8,3% пострадавших не смогли уточнить территорию, где, по их мнению, произошло присасывание клещей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в конце марта скверы и парки Калининграда начали обрабатывать от клещей и крыс. Работы будут проводить в ночные часы и ранним утром.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ядовитая одежда: какие химикаты используют фирмы. Эксперты
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Сбербанк не утвердил Максимовскую на пост вице-президента
Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч человек
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начал массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь