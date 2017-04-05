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16:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В выходные в Перми потеплеет до +14 градусов

На следующей неделе возможны возвращение холодов и заморозки.

Источник: РИА "Новости"

Потепление в Перми начнётся уже 5 апреля. К вечеру температура воздуха поднимется до +4 градусов.

«На этой неделе температура ночью не будет опускаться ниже нуля. В четверг, 6 апреля, днём будет от +6 до +8 градусов. В пятницу температура воздуха прогреется до 8−10 градусов. В выходные также будет тепло: не исключено, что столбик термометра поднимется до +14 градусов», — рассказал «АиФ-Прикамье» сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Но, по его словам, на следующей неделе возможны серьёзное похолодание, заморозки и снегопады.

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