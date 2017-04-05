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11:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На медиафоруме ОНФ показали «Время первых» о кузбасском космонавте

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля.

На медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», куда съехались 443 журналиста-победителя, чьё социальное «перо» освещает и решает важные для людей проблемы, показали фильм Тимура Бекмамбетова «Время первых».

Журналист «АиФ — Кузбасс» побывал на медиафоруме и рассказал, как кузбасский космонавт отреагировал на появление своего кинопрототипа на большом экране. Режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов сообщил журналистам, что фильм «Время первых» — картина о подвиге космонавта Алексея Леонова, впервые вышедшего в открытый космос, и его друга Павла Беляева.

«Это величайшее событие в истории космонавтики произошло 52 года назад, но фильм не о прошлом. Он о настоящем. О современной жизни, где большие или маленькие свершения могут случиться, только если у человека есть мечта, огромное желание сделать её реальностью и стойкая вера, что в жизни нет ничего невозможного. “Время первых” — это наше время», — считает режиссёр. По его словам, фильм снимали, постоянно советуясь с великим космонавтом. После просмотра картины Леонов удивился, какой всё-таки страшный подвиг он совершил, и попросил вырезать одну сцену из фильма, где падает конструктор Сергей Королёв. Кузбассовец сказал, что герои падать не могут, но в целом положительно оценил работу.

Также журналисты успели пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Из беседы они узнали, что Путин больше всего любит кашу, а по утрам пьёт чай, всегда находит время на художественную литературу и слушает классическую музыку. Меньше, чем за час, регионы не успели спросить о наболевшем. Однако некоторые вопросы президент пообещал решить.

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