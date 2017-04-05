Ростовчане смогут научиться оказывать первую помощь
Жители донской столицы смогут научиться оказывать первую помощь.
Жители донской столицы смогут научиться оказывать первую помощь.
Согласно информации из официальных источников, тренинг «Первая помощь» проведет
Участники тренинга смогут научиться оказывать помощь при ранениях, травмах, отравлениях, кровотечениях, внезапных приступах хронических заболеваний, а также овладеть приемами искусственной вентиляции легких и
По итогам обучения будут выданы специальные удостоверения международного образца.
Записаться на тренинг можно по телефону 251−22−65 или электронной почте r-redcross@donpac.ru.