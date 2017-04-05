Ростовчане смогут научиться оказывать первую помощь

Согласно информации из официальных источников, тренинг «Первая помощь» проведет 7−8 апреля в городе ростовское отделение Российского Красного Креста.

Участники тренинга смогут научиться оказывать помощь при ранениях, травмах, отравлениях, кровотечениях, внезапных приступах хронических заболеваний, а также овладеть приемами искусственной вентиляции легких и сердечно-легочной реанимации взрослых и детей, узнать и освоить на практике способы безопасной транспортировки пострадавшего и т. д.

По итогам обучения будут выданы специальные удостоверения международного образца.

Записаться на тренинг можно по телефону 251−22−65 или электронной почте r-redcross@donpac.ru.