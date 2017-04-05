Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: хакеры выложили снимки Ковальчук и Чумакова без одежды
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
16:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчане смогут научиться оказывать первую помощь

Жители донской столицы смогут научиться оказывать первую помощь.

Согласно информации из официальных источников, тренинг «Первая помощь» проведет 7−8 апреля в городе ростовское отделение Российского Красного Креста.

Участники тренинга смогут научиться оказывать помощь при ранениях, травмах, отравлениях, кровотечениях, внезапных приступах хронических заболеваний, а также овладеть приемами искусственной вентиляции легких и сердечно-легочной реанимации взрослых и детей, узнать и освоить на практике способы безопасной транспортировки пострадавшего и т. д.

По итогам обучения будут выданы специальные удостоверения международного образца.

Записаться на тренинг можно по телефону 251−22−65 или электронной почте r-redcross@donpac.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двое погибших и упавшие памятники. Последствия урагана в Ростовской области
Кремль открестился от организации антитеррористических акций
Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае
Сбербанк не утвердил Максимовскую на пост вице-президента
Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 тысяч человек
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начал массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь