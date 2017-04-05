В центре Ростова из-за спортивного забега перекроют несколько улиц
9 апреля в Ростове состоится забег «Ростовское кольцо». Об этом сообщает
9 апреля в Ростове состоится забег «Ростовское кольцо». Об этом сообщает
На всех улицах, где пройдет спортивное мероприятие, транспортное движение будет прекращено. Водителям рекомендуют заранее искать пути объезда.
Так, маршрут забега будет разделен на 5 этапов. Первый продлится с 8:30 до 9:10 и пройдет по маршруту: Театральная площадь — Большая Садовая —Ворошиловский — площадь Гагарина — проспект Нагибина — проспект Ленина — площадь Народного Ополчения.
Второй этап пройдет с 9:40 до 10:20 по улицам: Шеболдаева — Стадионная — Комсомольская площадь — Будённовский — Береговая — Богатяновский спуск —Седова (смотровая площадка).
Третий этап пробега будет длиться с 10:50 до 11:45 и пройдет по маршруту: Ворошиловский — Левобережная — Чемордачка — Левобережная.
Четвертый этап начнется в 12:15 и закончится в 13:10. Он пройдет по следующему пути: Аксайский мост — Открытая — проспект 40-летия Победы.
Последний, пятый этап, пройдет с 13:40 по 14:20 по улицам: Сарьяна — 23-я линия — площадь Свободы — Советская и закончится на Театральной площади.
Напомним, что участие в забеге бесплатное. Подробнее о «Ростовском кольце» можно узнать на официальном сайте мероприятия.