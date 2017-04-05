В центре Ростова из-за спортивного забега перекроют несколько улиц

На всех улицах, где пройдет спортивное мероприятие, транспортное движение будет прекращено. Водителям рекомендуют заранее искать пути объезда.

Так, маршрут забега будет разделен на 5 этапов. Первый продлится с 8:30 до 9:10 и пройдет по маршруту: Театральная площадь — Большая Садовая —Ворошиловский — площадь Гагарина — проспект Нагибина — проспект Ленина — площадь Народного Ополчения.

Второй этап пройдет с 9:40 до 10:20 по улицам: Шеболдаева — Стадионная — Комсомольская площадь — Будённовский — Береговая — Богатяновский спуск —Седова (смотровая площадка).

Третий этап пробега будет длиться с 10:50 до 11:45 и пройдет по маршруту: Ворошиловский — Левобережная — Чемордачка — Левобережная.

Четвертый этап начнется в 12:15 и закончится в 13:10. Он пройдет по следующему пути: Аксайский мост — Открытая — проспект 40-летия Победы.

Последний, пятый этап, пройдет с 13:40 по 14:20 по улицам: Сарьяна — 23-я линия — площадь Свободы — Советская и закончится на Театральной площади.

Напомним, что участие в забеге бесплатное. Подробнее о «Ростовском кольце» можно узнать на официальном сайте мероприятия.