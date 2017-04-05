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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе до 1 мая ограничили движение по центральному кольцу

На дороге ночью 5 апреля начнутся ремонтные работы.

В Севастополе 5 апреля с 23.00 будет введено ограничение на проезд по центральному кольцу. Движение будет возможно только по одной полосе.

— Ограничения вводятся на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова и проспекту Нахимова, — сообщает пресс-служба правительства Севастополя. — Дорожные работы планируется завершить до 1 мая.

В зоне проведения дорожных работ будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта.

— Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя просит горожан по возможности воздержаться от проезда по кольцу личном транспорте, не оставлять авто в зоне дорожных работ, чтобы не допустить возникновение заторов в дорожном движении и помех при выполнении работ, — отметили в ведомстве.

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