В Севастополе до 1 мая ограничили движение по центральному кольцу
На дороге ночью 5 апреля начнутся ремонтные работы.
На дороге ночью 5 апреля начнутся ремонтные работы.
В Севастополе 5 апреля с 23.00 будет введено ограничение на проезд по центральному кольцу. Движение будет возможно только по одной полосе.
— Ограничения вводятся на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова и проспекту Нахимова, — сообщает
В зоне проведения дорожных работ будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта.
— Департамент транспорта и развития