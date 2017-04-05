В Севастополе до 1 мая ограничили движение по центральному кольцу

В Севастополе 5 апреля с 23.00 будет введено ограничение на проезд по центральному кольцу. Движение будет возможно только по одной полосе.

— Ограничения вводятся на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова и проспекту Нахимова, — сообщает пресс-служба правительства Севастополя. — Дорожные работы планируется завершить до 1 мая.

В зоне проведения дорожных работ будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта.