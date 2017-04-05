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11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Определено число видов деревьев в мире

Международный совет ботанических садов по охране растений (Великобритания) определил примерное число видов деревьев на Земле — 60 тысяч. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Sustainable Forestry, кратко о нем сообщает BBC News.

Источник: AP 2017

Больше всего видов деревьев (8715 единиц) произрастает в Бразилии, меньше всего — в арктическом регионе Северной Америки (менее 1,4 тысячи единиц).

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Более половины (58 процентов) растут только в одной стране мира и не встречаются в других. По мнению ученых, это создает угрозу для существования растений, в частности, из-за погодных явлений и человеческой деятельности.

Примерно 300 видов деревьев находятся под угрозой уничтожения, поскольку численность популяции каждой такой единицы не превышает 50 растений. Например, в Танзании произрастает Karomia gigas, представленный всего шестью деревьями. Ученые планируют собрать его семена.

Для определения числа видов деревьев ученые Международного совета ботанических садов по охране растений использовали данные, полученные от 500 организаций-членов. Составление списка, как полагают эксперты, поможет сохранить редкие и исчезающие виды деревьев.

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