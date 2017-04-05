Определено число видов деревьев в мире

Больше всего видов деревьев (8715 единиц) произрастает в Бразилии, меньше всего — в арктическом регионе Северной Америки (менее 1,4 тысячи единиц).

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Более половины (58 процентов) растут только в одной стране мира и не встречаются в других. По мнению ученых, это создает угрозу для существования растений, в частности, из-за погодных явлений и человеческой деятельности.

Примерно 300 видов деревьев находятся под угрозой уничтожения, поскольку численность популяции каждой такой единицы не превышает 50 растений. Например, в Танзании произрастает Karomia gigas, представленный всего шестью деревьями. Ученые планируют собрать его семена.