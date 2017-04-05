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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Фильм с Шаей ЛаБафом за выходные в Великобритании посетил один человек

Новый фильм с Шаей ЛаБафом «Война» (Man Down) за выходные собрал в Великобритании семь фунтов стерлингов (8,7 доллара США) — ленту пришел посмотреть всего один человек. Об этом сообщает Variety.

Фильм вышел в прокат в одном кинотеатре страны, расположенном в городе Бернли. В следующем месяце он появится на DVD-дисках.

Персона
Шайа ЛаБаф

«Война» режиссера Дито Монтиеля рассказывает историю морского пехотинца Гэбриэла Драммера (ЛаБаф), вернувшегося домой после службы в Афганистане. Главный герой, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством, пытается отыскать на родине свою семью. В ленте также снялись Гэри Олдман, Кейт Мара и Джай Кортни. «Война» получила крайне низкий рейтинг на киносайте Rotten Tomatoes, набрав всего 15 процентов позитивных рецензий.

ЛаБаф также снялся в таких фильмах, как «Трансформеры», «Индиана Джонс и Хрустальный череп» и «Нимфоманка». Помимо этого, он неоднократно устраивал арт-перформансы.

В ноябре 2015 года он провел три дня в кинотеатре за просмотром всех фильмов, в которых сыграл, транслируя в сеть происходящее в зале. В январе ЛаБаф запустил акцию «Он не разделит нас» в качестве протеста против президента США Дональда Трампа. Перформанс актера неоднократно срывали пользователи анонимного имиджборда 4chan.

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