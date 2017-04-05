Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Американка умерла от лечения куркумой
В России готовят «гаражную амнистию»
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
«Я счастлив»: Порошенко о запрете Самойловой въезжать на Украину
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
11:57 (мск), источник: Интерфакс

Москомархитектура одобрила реконструкцию семи кинотеатров

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительные решения проектов реконструкции семи московских кинотеатров советской постройки, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

Там уточнили, что согласование архитектурно-градостроительного решения получили проекты реконструкции зданий кинотеатров «Аврора» (ул. Профсоюзная, д. 154), «Рассвет» (ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23), «Высота» (ул. Юных Ленинцев, д. 52), «Янтарь» (Открытое шоссе, д. 4, стр. 1), «Алмаз» (Шаболовка ул., 56), «Алмаз» (Шаболовка ул., д. 10), «Солнцево» (ул. Богданова, 19).

Читайте также
Уличные выставки впервые оформят в виде фасадов исторических зданий Москвы

Все кинотеатры, за исключением «Солнцево», располагаются на территории между ТТК и МКАД и входят в программу, охватывающую 39 подобных объектов. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на их месте появятся многофункциональные общественные центры, в которых порядка трети площади займут современные мультиплексы.

После реконструкции кинотеатры увеличат площадь, но масштаб реконструкции будет разный. Новые здания будут трехэтажными. До 30% площадей во всех объектах будут отведены под современные кинокомплексы. Остальные площади займут торговые галереи, супермаркеты, зоны кафе и ресторанов, образовательные и досуговые функции.

«Современные потребности горожан не могут быть удовлетворены монофункцией кино, рядом с домом, безусловно, нужны и развлекательные, и торговые, и бытовые сервисы. Когда появляются такие точки притяжения, новые районные доминанты, сама среда становится более безопасной, комфортной и разнообразной», — подчеркнул С. Кузнецов.

Читайте также
Новое Средневековье: что можно разглядеть сквозь музейные окна в Кремле

«Реконструкция советских кинотеатров» — городская программа по развитию социокультурных объектов в спальных районах Москвы. Программа стартовала в третьем квартале 2015 года, она разбита на несколько этапов.

Как сообщалось ранее, девелоперская компания ADG Group планирует вложить порядка 60 млрд рублей в реконструкцию московских кинотеатров. ООО «Эдисонэнерго», структура ADG Group, стала победителем аукциона по продаже 39 кинотеатров. Кинотеатры были выставлены на продажу в начале октября 2014 года единым лотом. В частности, речь шла о кинотеатрах «Прага», «Родина», «Звездный», «София», «Нева», «Мечта», «Киргизия», «Алмаз», «Орбита», «Улан-Батор» и других.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
Число жертв взрыва в метро Петербурга снова увеличилось
Киргизская спецслужба назвала имя исполнителя теракта в Петербурге
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь