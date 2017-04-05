Москомархитектура одобрила реконструкцию семи кинотеатров
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Москомархитектура согласовала
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Москомархитектура согласовала
Там уточнили, что согласование
Все кинотеатры, за исключением «Солнцево», располагаются на территории между ТТК и МКАД и входят в программу, охватывающую 39 подобных объектов. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на их месте появятся многофункциональные общественные центры, в которых порядка трети площади займут современные мультиплексы.
После реконструкции кинотеатры увеличат площадь, но масштаб реконструкции будет разный. Новые здания будут трехэтажными. До 30% площадей во всех объектах будут отведены под современные кинокомплексы. Остальные площади займут торговые галереи, супермаркеты, зоны кафе и ресторанов, образовательные и досуговые функции.
«Современные потребности горожан не могут быть удовлетворены монофункцией кино, рядом с домом, безусловно, нужны и развлекательные, и торговые, и бытовые сервисы. Когда появляются такие точки притяжения, новые районные доминанты, сама среда становится более безопасной, комфортной и разнообразной», — подчеркнул С. Кузнецов.
«Реконструкция советских кинотеатров» — городская программа по развитию социокультурных объектов в спальных районах Москвы. Программа стартовала в третьем квартале 2015 года, она разбита на несколько этапов.
Как сообщалось ранее, девелоперская компания ADG Group планирует вложить порядка 60 млрд рублей в реконструкцию московских кинотеатров. ООО «Эдисонэнерго», структура ADG Group, стала победителем аукциона по продаже 39 кинотеатров. Кинотеатры были выставлены на продажу в начале октября 2014 года единым лотом. В частности, речь шла о кинотеатрах «Прага», «Родина», «Звездный», «София», «Нева», «Мечта», «Киргизия», «Алмаз», «Орбита», «Улан-Батор» и других.