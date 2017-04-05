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11:44 (мск), источник: Вести Приморье

МФЦ Приморья не справляются с наплывом посетителей

Получить паспорт, прописаться, обменять права. За десятками различных услуг приморцы массово отправились в одно место, в МФЦ. Вот только многофункциональные центры Приморья теперь не справляются с потоком людей. Приёма многие ждут несколько часов, однако большинство услуг можно получить, не вставая дивана, да в очереди стоять вовсе не обязательно.

Источник: Вести Приморье

Больше услуг — длиннее очередь. Приморцы предпочли десяткам организаций многофункциональные центры. Паспортный стол, ГИБДД, БТИ стали не популярны. Вот только теперь МФЦ края не справляются с потоком клиентов. Уссурийск. Население около 200 тысяч человек. На город четыре отделения МФЦ. В некоторых к заветному окошку не попасть и за целый день.

Александр Шеванов, посетитель МФЦ: «Мы поехали сначала в другое отделение, на Пушкина, а там перед нами человек 60. Администратор сказала, что мы 56-е. Мы, конечно, решили ехать в другое место, и тут уже больше часа».

Пик клиентов в обеденные часы. В день почти 1000 обращений. Массово пошёл поток и по-новому направлению — за дальневосточным гектаром. Только за февраль сюда обратились почти 17 000 человек.

Елена Полежаева, и.о. директора МБУ УГО «МФЦ»: «Многие государственные органы ограничили либо вообще прекратили прием граждан, поэтому все они идут в МФЦ».

Во Владивостоке порой тоже приходится постоять. Хотя многие операции, говорят специалисты, можно выполнить не выходя из дома и даже с мобильного телефона. На сайте «Госуслуги» и с помощью приложения.

Илья Красильников, директор Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края: «Узнать информацию о состоянии своего счёта в пенсионном фонде, получить справку, подать заявление на регистрацию прав недвижимости, рождении ребенка — вот эти услуги, можно оформить, подать заявление через интернет. И прийти один раз, если нужна бумажная справка».

А ещё на портале сети многофункциональных центров можно записаться на приём к конкретному часу и вовсе не стоять в очереди. Сейчас запущена и онлайн-трансляция. Пока видео только из одного МФЦ, но вскоре заглянуть можно будет во все отделения.

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