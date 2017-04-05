Скончался известный красноярский фотокорреспондент Анатолий Белоногов

Анатолий Алексеевич — коренной сибиряк, родился в Иркутске в 1947 году. Затем семья переехала в Красноярск. Сотрудничать с газетами он начал в 14 лет. С 18 лет не расставался с фотоаппаратом.

В его работах своя неповторимая черта, в одном кадре он умел показать характер человека. Он с фотоаппаратом объездил чуть ли не весь мир, снимал и на Северном полюсе, и в Америке, и на Дальнем Востоке. Много общался и фотографировал Виктора Астафьева. Некоторые книги красноярского писателя проиллюстрированы фотографиями Анатолия Белоногова.

Он неоднократно побеждал во всесоюзных, всероссийских и краевых фотоконкурсах. Выставлялся в Китае, Америке, Франции, Иране… В 2008 году был издан авторский фотоальбом «Зимние забавы сибиряков», который победил в конкурсе «Книжное Красноярье».

На протяжении десятилетий он работал со многими изданиями, включая газету «Правду», «Красноярский рабочий», «Московский комсомолец в Красноярске», «Красноярский комсомолец», «Строительную газету», Последнее место работы — «Российская газета». Состоял в Союзе журналистов России.

Много лет Анатолий Алексеевич сотрудничал с редакцией газеты «АиФ на Енисее». В архиве редакции большое количество его снимков. Кадры, которые навсегда запечатлели жизнь сибиряков, жителей глубинки, проспекты и улицы Красноярска.