В Бурзянском районе лиса украла у рыбаков удочку
Курьезный случай произошёл в селе Старосубханкулово на реке Белая. Видео снял и прислал нам в программу «Мобильный репортер» местный житель Раяз Хакимов.
Курьезный случай произошёл в селе Старосубханкулово на реке Белая. Видео снял и прислал нам в программу «Мобильный репортер» местный житель Раяз Хакимов.
На кадрах видно, что во время рыбалки мужчины увидели лису и начали подзывать её к себе. После того, как животное подошло, рыбаки кинули ей рыбу. Однако, вместе с едой лиса прихватила и удочку, оставленную без присмотра.