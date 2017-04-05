В Краснодаре выбрали лучшего учителя города

В 2017 году лучшим учителем города стала Наталья Скоробогатова — учитель истории и обществознания гимназии № 92. «Хрустального пеликана» ей вручила победитель прошлого года Инна Тихонова.

Как сказал глава краевой столицы Евгений Первышов, подведение итогов городского конкурса «Учитель года» — большое и важное событие. Конкурс «Учитель года города Краснодара» проводится в семнадцатый раз. В нем приняли участие 24 педагога различных предметных дисциплин из городских муниципальных и частных образовательных учреждений. Самому старшему участнику — 49 лет, самому молодому — 23 года.