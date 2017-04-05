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16:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре выбрали лучшего учителя города

В Краснодаре выбрали победителя ежегодного профессионального конкурса «Учитель года».

В 2017 году лучшим учителем города стала Наталья Скоробогатова — учитель истории и обществознания гимназии № 92. «Хрустального пеликана» ей вручила победитель прошлого года Инна Тихонова.

Как сказал глава краевой столицы Евгений Первышов, подведение итогов городского конкурса «Учитель года» — большое и важное событие. Конкурс «Учитель года города Краснодара» проводится в семнадцатый раз. В нем приняли участие 24 педагога различных предметных дисциплин из городских муниципальных и частных образовательных учреждений. Самому старшему участнику — 49 лет, самому молодому — 23 года.

Соревновались конкурсанты в пяти номинациях: «Традиции и новаторство в педагогике», «Учитель-исследователь», «Свобода и демократические ценности в образовании», «Учитель года города Краснодара по кубановедению» и «Учитель года города Краснодара по основам православной культуры». По итогам 5 туров очных соревнований в финал вышли 10 преподавателей, а в суперфинал — 5 человек, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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