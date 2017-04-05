Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Две трети случаев рака объяснили невезением
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
«Я счастлив»: Порошенко о запрете Самойловой въезжать на Украину
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пригород Владивостока засыпало хлопьями сажи

Зона загрязнения растянулась от заводов Efes и Coca-Cola до побережья.

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Огромные хлопья сажи засыпают автомобили и прохожих в пригороде Владивостока: дым летит котельной со стороны предприятий Coca-Cola и Efes прямо к побережью в районе Весенней. Кадрами загрязнения с ИА PrimaMedia поделился очевидец.

Видео происходящего с редакцией поделился читатель Сергей Тарасов, который работает в районе загрязнения. По его словам, дым с пеплом летит со стороны заводов Coca-Cola и Efes, находящихся по адресу 2-я Шоссейная улица, 1а.

По словам очевидца, такая ситуация наблюдается каждый день.

— Видео снял сегодня, 5 апреля. Котельная эта работает постоянно. Да, это промзона, и люди здесь не живут, но количество пепла, сажи все равно ужасает. Все это падает прямо на голову прохожим, засыпает машины, — говорит Сергей.

Напомним, пивоваренный завод Efes Rus во Владивостоке — крупнейший завод по производству пива на Дальнем Востоке, производственная мощность предприятия — 1,1 млн гектолитров (110 млн литров). Владивостокский завод Coca-Cola изготавливает одноименный напиток, а также Sprite и Fanta. Осенью, зимой и весной завод работает круглосуточно максимум пять дней в неделю, летом производство идет всю неделю, останавливаясь только на еженедельное 12-часовое техобслуживание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Жажда знаний сродни зависимости": Константин Шолмов - в проекте "Открытые знания"
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь