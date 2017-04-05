Пригород Владивостока засыпало хлопьями сажи

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Огромные хлопья сажи засыпают автомобили и прохожих в пригороде Владивостока: дым летит котельной со стороны предприятий Coca-Cola и Efes прямо к побережью в районе Весенней. Кадрами загрязнения с ИА PrimaMedia поделился очевидец.

Видео происходящего с редакцией поделился читатель Сергей Тарасов, который работает в районе загрязнения. По его словам, дым с пеплом летит со стороны заводов Coca-Cola и Efes, находящихся по адресу 2-я Шоссейная улица, 1а.

По словам очевидца, такая ситуация наблюдается каждый день.

— Видео снял сегодня, 5 апреля. Котельная эта работает постоянно. Да, это промзона, и люди здесь не живут, но количество пепла, сажи все равно ужасает. Все это падает прямо на голову прохожим, засыпает машины, — говорит Сергей.