Пригород Владивостока засыпало хлопьями сажи
Зона загрязнения растянулась от заводов Efes и
Зона загрязнения растянулась от заводов Efes и
Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.
Огромные хлопья сажи засыпают автомобили и прохожих в пригороде Владивостока: дым летит котельной со стороны предприятий
Видео происходящего с редакцией поделился читатель Сергей Тарасов, который работает в районе загрязнения. По его словам, дым с пеплом летит со стороны заводов
По словам очевидца, такая ситуация наблюдается каждый день.
— Видео снял сегодня, 5 апреля. Котельная эта работает постоянно. Да, это промзона, и люди здесь не живут, но количество пепла, сажи все равно ужасает. Все это падает прямо на голову прохожим, засыпает машины, — говорит Сергей.
Напомним, пивоваренный завод Efes Rus во Владивостоке — крупнейший завод по производству пива на Дальнем Востоке, производственная мощность предприятия — 1,1 млн гектолитров (110 млн литров). Владивостокский завод