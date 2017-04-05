Мать Люцифера и Вольдемара собирается посвятить детей Сатане

Мать Люцифера и Вольдемара пермячка Наталья Меньшикова собирается посвятить детей Сатане. Молодая женщина узнала о том, что её сыновей тайно крестили родственники. Возмущённая этим поступком Наталья собирается исправить ситуацию.

Разгневанная мать Люцифера и Вольдемара написала на своей странице в социальных сетях большой пост. В нём она сообщила, что родственники ещё летом крестили мальчиков, однако они с мужем только на днях узнали о произошедшем. Молодая мама пишет, что «В ближайшее время на убыльной луне мы проведем обряд раскрещивания. А так же посвятим детей моему духу-помощнику Блеску и Сатане» (орфография авторская).

Наталья также хочет создать петицию, которая бы ограничивала права на крещение детей. По её мнению, чтобы проводить обряд крещения над несовершеннолетними, нужно обязательное письменное заверенное нотариусом согласие родителей.