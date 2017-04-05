Мать Люцифера и Вольдемара собирается посвятить детей Сатане
Родственники Меньшиковых крестили мальчиков тайно от родителей.
Родственники Меньшиковых крестили мальчиков тайно от родителей.
Мать Люцифера и Вольдемара пермячка Наталья Меньшикова собирается посвятить детей Сатане. Молодая женщина узнала о том, что её сыновей тайно крестили родственники. Возмущённая этим поступком Наталья собирается исправить ситуацию.
Разгневанная мать Люцифера и Вольдемара написала на своей странице в социальных сетях большой пост. В нём она сообщила, что родственники ещё летом крестили мальчиков, однако они с мужем только на днях узнали о произошедшем. Молодая мама пишет, что «В ближайшее время на убыльной луне мы проведем обряд раскрещивания. А так же посвятим детей моему
Наталья также хочет создать петицию, которая бы ограничивала права на крещение детей. По её мнению, чтобы проводить обряд крещения над несовершеннолетними, нужно обязательное письменное заверенное нотариусом согласие родителей.