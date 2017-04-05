Девушки из Татарстана претендуют на звание «Мисс Россия-2017»

Татарстан представляют Зульфия Шарафеева и Камиля Харисова. Голосовать можно один раз в сутки и только за одну девушку с помощью аккаунта в соцсетях.

По итогам голосования десять девушек с наибольшим количеством голосов попадут в число финалисток конкурса «Мисс Россия-2017». Торжественную церемонию можно будет посмотреть в прямой трансляции на сайте конкурса 15 апреля с 21.00 до 23.00.

Уже известно, кто будет среди членов жюри. Это шестикратная обладательница Кубка мира по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева, продюсер Иосиф Пригожин, «Мисс Россия-2001» Оксана Федорова и ресторатор Аркадий Новиков.

Национальный конкурс «Мисс Россия» основан в 1927 году в Париже, сейчас проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Отборочные туры проходят в 85 регионах страны, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек. У конкурса есть эксклюзивные права на представление страны на крупнейших международных конкурсах красоты — «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».