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17:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Девушки из Татарстана претендуют на звание «Мисс Россия-2017»

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). На официальном сайте конкурса «Мисс Россия-2017» идет голосование за претенденток на победу.

Источник: ИА Татар-информ

Татарстан представляют Зульфия Шарафеева и Камиля Харисова. Голосовать можно один раз в сутки и только за одну девушку с помощью аккаунта в соцсетях.

По итогам голосования десять девушек с наибольшим количеством голосов попадут в число финалисток конкурса «Мисс Россия-2017». Торжественную церемонию можно будет посмотреть в прямой трансляции на сайте конкурса 15 апреля с 21.00 до 23.00.

Уже известно, кто будет среди членов жюри. Это шестикратная обладательница Кубка мира по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева, продюсер Иосиф Пригожин, «Мисс Россия-2001» Оксана Федорова и ресторатор Аркадий Новиков.

Национальный конкурс «Мисс Россия» основан в 1927 году в Париже, сейчас проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Отборочные туры проходят в 85 регионах страны, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек. У конкурса есть эксклюзивные права на представление страны на крупнейших международных конкурсах красоты — «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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