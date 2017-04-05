Полиция разыскивает пропавшего в прошлом году калининградца

25 декабря 2016 года около 13:50 мужчина вышел из дома № 22 по улице Младшего лейтенанта Родителева в Калининграде и пропал.

На вид Олегу Малышеву 35−40 лет, телосложение плотное, рост около 175 см, европейский тип лица, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая. Был одет в тёмно-коричневую куртку длиной ниже пояса, синюю клетчатую рубашку, синие джинсы, на ногах — коричневые кожаные сапоги, на голове — вязаная черная шапка.

Особые приметы: на левой руке отсутствуют две фаланги большого и указательного пальцев, шрам на груди с левой стороны.

Если Вы располагаете информацией о местонахождении Олега Малышева, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552−202, 552−203, 02, 8 9114777116, 552−078 или 102.