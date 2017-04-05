Новую школу на 600 учеников планируется построить в Сарове Нижегородской области на улице Зорге

Документация была куплена у ООО «Рязань-Проект по итогам запроса котировок. По словам начальника управления капитального строительства Валерия Чухманова, эта организация является опытным проектировщиком, а ее проекты реализованы в разных регионах страны.

Новая школа рассчитана на 600 учеников, в ней будут оборудованы три спортивных зала (легкоатлетический, борцовский и для занятия игровыми видами спорта), а во дворе планируется устроить пришкольный стадион. Также здание будет полностью оборудовано для удобства людей с ограниченными возможностями.

Стоимость покупки документов, совместно с их адаптацией под условия Сарова, составляет около 5 млн. рублей — эти затраты возложены на бюджет Сарова. Общая цена школы составит порядка 600 млн. рублей, которые планируется получить за счет участия в соответствующей федеральной программе.

Как сообщалось ранее, проекты строительства двух школ и детского сада в Нижнем Новгороде получили положительное заключение госэкспертизы.