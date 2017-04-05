Холодная погода в Казахстане вскоре сменится потеплением

Поэтому в большинстве областей республики будет пасмурно, местами пройдут дождь и мокрый снег, а температура воздуха ожидается ниже нормы на 2−4 градуса.

Однако направление воздушных потоков постепенно начнет меняться с северных на юго-западные. Благодаря этому уже 8 апреля осадки по всей стране прекратятся, начнется повышение температуры.