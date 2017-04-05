Холодная погода в Казахстане вскоре сменится потеплением
В период с 6 по 8 апреля погоду в Казахстане продолжат определять холодные воздушные массы из Арктики, передает «Казгидромет».
В период с 6 по 8 апреля погоду в Казахстане продолжат определять холодные воздушные массы из Арктики, передает «Казгидромет».
Поэтому в большинстве областей республики будет пасмурно, местами пройдут дождь и мокрый снег, а температура воздуха ожидается ниже нормы на 2−4 градуса.
Однако направление воздушных потоков постепенно начнет меняться с северных на
При этом на западе Казахстана под влиянием воздуха с Ближнего Востока в ближайшие дни будет тепло — температура поднимется выше нормы на 3−6 градусов. Также синоптики подготовили консультативный прогноз погоды для Астаны и Алматы.
Астана на 6 апреля: переменная облачность, временами небольшие осадки. Ветер
Температура ночью -4−6°С, днем +6+8°С; на 8 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер
Алматы на 6 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки, туман. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью -1+1°С, днем +4+6°С; на 7 апреля: облачно, временами небольшие осадки. Ночью и утром туман. Ветер 0−5 м/с.
Температура ночью 0,-2°С, днем +7+9°С; на 8 апреля: переменная облачность, ночью небольшие осадки, туман. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.