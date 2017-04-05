Сейсмолог: ВКО подвержена катастрофическим событиям
Председатель правления АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований» Анвар Боранбаев рассказал Sputnik Казахстан о сейсмических рисках в стране.
Председатель правления АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований» Анвар Боранбаев рассказал Sputnik Казахстан о сейсмических рисках в стране.
«Территория Казахстана находится в зоне определенного сейсмического риска, ранее проходили большие сейсмические события, катастрофические. Им подвержены южная и восточная части Республики Казахстан. Алматы, Алматинская область,
Во вторник вечером в Восточном Казахстане было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3. Жители Зайсана ощутили подземные толчки силой 5−6 баллов,
Анвар Боранбаев отметил, что территория Зайсана была сейсмически активной в 90-е годы прошлого столетия, были движения в 2016 году. В настоящий момент в очаг произошедшего землетрясения выезжает сформированная группа, для того чтобы визуально оценить обстановку.