Сейсмолог: ВКО подвержена катастрофическим событиям

«Территория Казахстана находится в зоне определенного сейсмического риска, ранее проходили большие сейсмические события, катастрофические. Им подвержены южная и восточная части Республики Казахстан. Алматы, Алматинская область, Южно-Казахстанская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская», — сообщил Анвар Боранбаев.

Во вторник вечером в Восточном Казахстане было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3. Жители Зайсана ощутили подземные толчки силой 5−6 баллов, Усть-Каменогорска — 3−4 балла, Урджара — 4−5 баллов, Курчума — 4 балла. Очаг находился на глубине 10 километров.

Анвар Боранбаев отметил, что территория Зайсана была сейсмически активной в 90-е годы прошлого столетия, были движения в 2016 году. В настоящий момент в очаг произошедшего землетрясения выезжает сформированная группа, для того чтобы визуально оценить обстановку.