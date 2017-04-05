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12:07 (мск), источник: РБК - Украина

Медики рассказали, как прогулки на свежем воздухе влияют на интеллект

Прогулки на свежем воздухе помогают не только расслабиться, но и способствуют повышению уровня интеллекта. К такому выводу пришли американские нейрохирурги из университета Иллинойса.

Как пишет сайт MedicInform.Net, ученые провели эксперимент, в ходе которого изучали работу мозга во время прогулок на свежем воздухе. Оказалось, что существует прямая связь между степенью умственного развития человека и прогулками.

По словам медиков, во время прогулок головной мозг начинает работать активнее, так как он реагирует на раздражители окружающей среды.

По мнению специалистов, наиболее оптимальным для здоровья человека вариантом являются три прогулки в неделю продолжительностью не меньше часа.

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