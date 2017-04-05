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12:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей Приморья просят рассказать о зарплатах в конвертах

В Приморском крае начался месячник по легализации трудовых отношений, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Организаторы надеются снизить неформальную занятость населения края и планируют сформировать список организаций, где, по мнению жителей края, нарушается трудовое законодательство.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в числе мероприятий акции — анонимный опрос населения по проблеме «серых» схем в трудоустройстве и выплате заработной платы.

Во время прошлогоднего анкетирования специалисты опросили более 8,5 тысяч приморцев. Среди опрошенных — граждане трудоспособного возраста, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Большинство работают в торговле, сферах образования, здравоохранения, транспорта и связи, строительства.

«Было установлено 167 организаций, где, по мнению респондентов, работодатели нарушают трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений. “Черный” список направлен в прокуратуру Приморского края», — рассказали в ведомстве.

«Граждане должны четко понимать, что неоформленный договор, “серая” зарплата — это нарушение трудовых прав работника. Это уменьшенная оплата по больничному листу и пенсия не в полном объеме по итогу. Неофициальные трудовые отношения — это отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем. В свою очередь, руководители предприятий и организаций, практикующие такие трудовые отношения, должны помнить об административной ответственности за несоблюдение указанного законодательства», — считает директор департамента Лилия Лаврентьева.

«Налоги от предприятий и организаций — главная составляющая местных бюджетов. Это те средства, которых вам постоянно не хватает на ремонт дорог, благоустройство территорий, содержание инфраструктуры, муниципальных учреждений — всего того, что делают этот город, село комфортным и благополучным», — отметил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

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