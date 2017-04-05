В станице Ольгинской появится свой Дом культуры
В станице Ольгинской Аксайского района планируют построить новый Дом культуры. Предыдущее здание сгорело более 20 лет назад.
В станице Ольгинской Аксайского района планируют построить новый Дом культуры. Предыдущее здание сгорело более 20 лет назад.
Функцию ДК все это время выполняла местная библиотека. За помощью в строительстве к губернатору региона обратились местные власти.
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