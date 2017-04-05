В станице Ольгинской появится свой Дом культуры

Функцию ДК все это время выполняла местная библиотека. За помощью в строительстве к губернатору региона обратились местные власти.

Василий Голубев распорядился выделить почти 5,8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству Дома культуры. Планируется, что в здании смогут размещаться минимум 200 человек. До конца этого года должны получить заключение государственной экспертизы, провести торги, а начать строительство намерены в 2018 году.