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12:37 (мск), источник: РИА Крым

КЖД запустит ускоренные электрички от Симферополя до Джанкоя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости (Крым). С 10 апреля на участке Симферополь — Джанкой — Соленое озеро в ежедневное обращение назначаются пригородные поезда с уменьшением времени следования и количества остановок. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

«Для улучшения качества обслуживания на наиболее пассажиронапряженном участке Симферополь — Соленое Озеро — Симферополь в утреннее и вечернее время назначены два ускоренных пригородных поезда. За счет уменьшения количества остановок время нахождения в пути будет сокращено в целом на 25 минут, что позволит обеспечить удобное время отправления и прибытия для учащихся, студентов и работающих крымчан», — говорится в сообщении.

При этом ускоренный пригородный поезд из Симферополя в Джанкой преодолеет расстояние всего за 1 час 20 минут, что на сегодняшний день является наиболее скоростным маршрутом в данном направлении.

Как отметили в КЖД, изменения в расписании произведены в рамках системного поэтапного повышения скоростей движения электропоездов.

При этом пригородные поезда с привычными и ранее установленными остановочными пунктами также продолжат курсировать, но согласно обновленному расписанию.

«Ремонт пути на Крымской железной дороге и последующее системное повышение скоростей позволяет создать для пассажиров привлекательные условия, как с точки зрения увеличения комфортности и безопасности перевозок, так и сокращения времени в пути, удобного времени отправления и прибытия. С вводом ускоренных поездов Крымская железная дорога удовлетворит потребности в пассажирских перевозках всех слоев населения. При этом стоимость проезда в электропоездах останется прежней», — отметил начальник управления обслуживания пассажиров ФГУП «Крымская железная дорога» Владимир Трусков.

В предприятии напомнили, что первый этап повышения установленных скоростей движения на Крымской железной дороге проведен в январе 2017 года, и заверили, что «поэтапное увеличение скоростей движения на участках Крымской железной дороги продолжится и в дальнейшем».

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