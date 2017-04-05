Спецслужбы проверяют сообщение о взрывном устройстве на парковке в Воронеже

Спецслужбы проверяют сообщение о взрывном устройстве на парковке в Воронеже

Очевидцы в сообществе «Типичный Воронеж» сообщили о том, что в Воронеже на парковке по адресу Свободы, 75а работают спасатели и кинологи.