Горадминистрация не нашла девелоперов для трех территорий в центре Нижнего Новгорода

Согласно информации, по причине отсутствия заявок были признаны несостоявшимися три аукциона на право развития территорий по ул. Ярославской, в границах ул. Соревнования и Чернышевского, а также в границах ул. Маслякова и Ильинской. Торги была назначены на 31 марта 2017 года. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенных территрий (РЗТ) в границах ул. Маслякова и Ильинская была указана в размере 47,34 млн рублей, ул. Соревнования и Чернышевского — 14,56 млн рублей, ул. Ярославская — 32,6 млн рублей.

Кроме того, были признаны несостоявшимися еще два аукциона, назначенные на 31 марта. На участие в каждом из них было подано по одной заявке, и заявителям предложили заключить договоры по начальной цене контрактов. Так, ООО «Усадьба» может заключить договор о развитии территории в районе дома № 8б по ул. Ульянова (площадь — 0,087 га, начальная цена — 2,343 млн рублей), а ООО «Перспективы» — договор об РЗТ в районе дома № 98а по ул. Ильинской (площадь — 0,088 га, начальная цена — 1,058 млн рублей).

Напомним, что эти аукционы на РЗТ в областном центре — первые после возвращения администрации Нижнего Новгорода полномочий по их проведению. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне правительства Нижегородской области.