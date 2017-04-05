Семья аллигаторов прогулялась по полю для гольфа. Видео
По словам автора видео, жительницы Флориды Шэрон Уайтинг, потомство появилось у аллигаторши еще в феврале. 3 апреля женщина заметила, как
По словам автора видео, жительницы Флориды Шэрон Уайтинг, потомство появилось у аллигаторши еще в феврале. 3 апреля женщина заметила, как
Уайтинг сняла этот процесс, спрятавшись за пальмами, сообщает Fox News. По словам Уайтинг, которая впоследствии разместила видео в своем «Фейсбуке», на «переезд» у семейства аллигаторов ушел практически весь день.